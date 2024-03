Veel politie naar Voermanstraat na mogelijke woningoverval

Foto: 112 Groningen

Meerdere politie-eenheden spoedden zich vrijdagavond naar de Voermanstraat in Paddepoel vanwege een mogelijke woningoverval.

De politie werd rond 21.40 uur gealarmeerd over het incident. Wat er precies is gebeurd, is niet bevestigd. Volgens omstanders is een oudere man het slachtoffer geworden van een overval in zijn woning.

Aanwezigen laten weten dat er een ietwat grimmige sfeer heerste in de omgeving na het incident. Agenten waren druk met het onderzoek naar het voorval in en rond de straat.