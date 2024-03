Vanaf vrijdag nieuwe buslijn naar Corpus den Hoorn

Foto: Groningen Bereikbaar

Vanaf aanstaande vrijdag (29 maart) rijdt er op werkdagen een nieuwe buslijn in de ochtend en de middag van P+R Haren naar Corpus den Hoorn.

De nieuwe buslijn (lijn 16) gaat rijden langs de haltes P+R Haren, Martini Ziekenhuis Zuid, Martini Ziekenhuis hoofdingang, Corpus den Hoorn Zuid en Sportlaan. Daarmee willen Qbuzz en het OV-Bureau Groningen Drenthe zorgen voor betere bereikbaarheid van het Martini Ziekenhuis, Certe, Lentis Dignis, het Maartenshof en andere aanliggende bedrijven in het gebied.

“Helaas zal ook lijn 16 met de verwachte drukte in de stad wel eens moeten aansluiten in de rij, maar dat lijkt me nog altijd comfortabeler dan met de auto: tijd om te lezen, wat te werken of uit het raam te staren”, vertelt Jos Nijhof, directeur van het facilitair bedrijf van het Martini Ziekenhuis. “Maar als wij als bedrijven onze medewerkers stimuleren anders te reizen, dragen we bij aan het bereikbaar houden van de stad. Naast het algemene maatschappelijk belang draagt dit ook bij aan het bereikbaar houden van ons ziekenhuis voor patiënten, bezoekers en hulpdiensten.”

Volgens het OV-Bureau kan de dienstregeling, bij voldoende interesse voor de huidige buslijn, worden uitgebreid. Tot die tijd blijft het bij ritten tijdens de spits. Wie daarbuiten wil reizen in het gebied, is aangewezen op de lijnen 9, 10, 19 of 85 naar het Hoofdstation, om hier met lijn 5, 6 of 312 naar P+R Haren te gaan.