“Vaccinatiegraad ligt in alle wijken en dorpen in gemeente boven de 90 procent, risico’s wel serieus nemen”

Foto via GGD Groningen

De vaccinatiegraad in de gemeente Groningen ligt tussen de 93 en 95 procent. Daarmee is er niet direct reden tot zorg over de basisimmuniteit. Dat heeft wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Zorg en Veiligheid laten weten.

Molema reageert daarmee op vragen van de fractie van de Partij voor het Noorden. Leendert van der Laan: “Landelijk kregen we afgelopen week onheilspellend nieuws te horen over het dalend aantal vaccinaties voor kinderziektes waarvan we gedacht en gehoopt hadden dat deze allang waren uitgebannen. Maar niets is minder waar. Zelfs een aantal baby’s is komen te overleden. En dit gebeurde dan weliswaar in het zuiden van het land, maar dat is niet zo ver weg. Bij het vaccineren tegen kinderziektes is het belangrijk dat er een graad van 90 procent wordt gehaald. Op dit moment kunnen wij niet zien hoe het er in onze dorpen en wijken voorstaat. En hoe kunnen we deze dalende trend in de vaccinatiegraad stoppen?”

Wethouder Manouska Molema: “In geen enkel dorp of wijk in de gemeente ligt het onder de 90 procent”

Wethouder Molema heeft goed nieuws: “De basisimmuniteit in onze gemeente ligt voor kinderen van 2 jaar boven de 90 procent. Om precies te zijn ligt het tussen de 93 en 95 procent. In geen enkel dorp of wijk ligt het op dit moment onder de 90 procent. Maar het is inderdaad zo dat ook wij de landelijke beweging zien, waarbij we de risico’s serieus moeten nemen. Op dit moment is de GGD niet bezig met specifieke oplossingen. Wanneer wordt gezien dat ouders twijfelen over het vaccineren wordt extra tijd of een extra consult, ingepland om het belang van vaccineren uit te leggen. Daarnaast zijn er gesprekken tussen de GGD en het RIVM om het belang te benadrukken om de graad zo hoog mogelijk te houden.”

Femke Folkerts (GroenLinks): “Kunnen we niet meer consultatiebureaus toevoegen?”

Femke Folkerts is raadslid voor GroenLinks: “Het is heel fijn om te horen dat op wijkniveau de graad op dit moment nergens onder de 90 procent komt. Als fractie hebben wij vorig jaar ook vragen gesteld over vaccinatielocaties. Dit was toen in het kader van de HPV-campagne, waarbij toen maar op één locatie geprikt werd. Is het niet verstandig om meer consultatiebureaus toe te voegen in de wijken, zodat het voor ouders laagdrempeliger wordt om hun kind te vaccineren.”

Rozemarijn Gierkink (PvdA): “Ook gesprekken gevoerd met kinderopvanglocaties die kinderen weigeren?”

Molema: “De HPV-locatie paste binnen de begroting van de GGD. Als raad is er een begroting voor de GGD vastgesteld. Om meerdere plekken vaccineren past niet binnen die begroting. Qua wijklocaties is het wel zo dat we gezegd hebben dat wanneer Meerstad verder uitgebreid wordt, er daar ook meer voorzieningen zullen worden gerealiseerd.” Rozemarijn Gierkink van de PvdA: “Zijn er ook gesprekken geweest met kinderopvanglocaties die kinderen weigeren die niet gevaccineerd zijn?” Molema: “Ik heb geen signalen gehad dat dit in onze gemeente zou spelen. Vermoedelijk ook omdat we op dit moment de graad nog halen.”