UMCG opent nieuwe dieet- en innovatiekeuken

Foto: UMCG

In het UMCG is dinsdag een nieuwe dieet- en innovatiekeuken geopend. Dat gebeurde op feestelijke wijze, waarbij in de stijl van de nieuwe keuken taart werd geserveerd die glutenvrij en eiwitrijk is.

“Voeding is een integraal onderdeel van de behandeling en draagt bij aan een voorspoedig herstel van de patiënt”, vertelt Anet Huizing. Huizing is projectleider van het nieuwe voedingsconcept. Bij dat concept draait het om verleiden, motiveren en stimuleren van de patiënt om iemand zo gezond en zo gevarieerd mogelijk te laten eten. In dat concept speelt de nieuwe keuken een belangrijke rol, waarbij koks zeer specifieke voeding en nieuwe gerechten bereiden: “Als patiënten een samengesteld dieet hebben, maken wij maaltijden op maat. En daar komt veel bij kijken. Stel dat iemand diabetes heeft en tevens eiwitbeperkt moet eten. Dan gaan onze koks en keukenassistenten in de nieuwe keuken daarmee aan de slag. Vaak ook in overleg met de diëtisten van de afdeling.”

Allergische reactie

Maar in de keuken worden niet alleen maaltijden bereidt. Ook wordt het de plek waar tests worden gedaan om te bepalen wat patiënten nodig hebben of kunnen eten. Zo wordt met zogenoemde voedselprovocatietests door allergologen en diëtisten vastgesteld of een patiënt ergens allergisch voor is. De patiënt eet of drinkt volgens een testschema voorzichtig een voedingsmiddel dat mogelijk een allergische reactie uitlokt. In de dieet- en innovatiekeuken worden hiertoe recepten bereid volgens een gevalideerde receptuur, mét of zónder het verdachte voedingsmiddel.

“Smaak van maaltijden te sturen”

En ook smaaktests zijn belangrijk in de keuken. In het ziekenhuis krijgt men bijvoorbeeld te maken met patiënten die een verminderd smaak- en of reukvermogen hebben en die daardoor weinig eetlust hebben. “Door smaaktests te doen, weet de dieetkok hoe hij die individuele patiënt tóch kan verleiden tot eten. Dat doet hij door de smaak van de maaltijden van die patiënt te sturen door de vijf basissmaken (zoet, zuur, zout, bitter en umami) te versterken of te verzwakken”, aldus Huizing.

De nieuwe keuken werd geopend door Paulina Snijders, die namens de Raad van Bestuur een laatste toef room op de taart spoot. Voorzitter Peter Hilkhuysen van de Cliëntenraad plaatste een framboos op de taart, waarmee de spreekwoordelijke kers op de taart werd gelegd.