UMCG begint met hormoonbehandeling voor kinderen met genderdysforie

Het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG start volgende maand met de hormonale behandeling van kinderen met genderdysforie.

Jongeren kunnen behandeld worden met puberteitsremmers of cross-sekse hormonen. Het UMCG heeft al 45 jaar een Genderteam dat volwassenen met genderdysforie behandelt, maar tot nu toe konden alleen 18-plussers daar terecht. Minderjarigen waren voor hormoonbehandelingen aangewezen op de UMC’s van Amsterdam en Nijmegen. Het UMCG verwacht jaarlijks zo’n 50 kinderen met genderdysforie in het UMCG te behandelen.

Voor de behandeling van kinderen en jongeren met genderdysforie werkt het UMCG samen met Jonx, de jeugd GGZ afdeling van Lentis. Jonx verzorgt de diagnostiek, indicatiestelling en de psychische begeleiding tijdens de behandeling, Kinderartsen in het UMCG nemen de medische behandeling met o.a. hormonen voor hun rekening.

Puberteitsremmers zijn medicijnen die ervoor zorgen dat het lichaam zich niet verder ontwikkelt naar het vrouwelijke of mannelijke geslacht. Het geeft het kind met genderdysforie de tijd om te verkennen of, en zo ja, welke genderbehandeling gewenst is, zonder dat het lichaam zich al ontwikkelt in het ongewenste geslacht. Het effect van de behandeling is grotendeels omkeerbaar. Als het kind stopt met de behandeling, komt diens lichaam alsnog in de puberteit. Dat geldt voor zo’n 50 procent van de kinderen.

Kinderen met genderdysforie kunnen in de puberteit ernstige psychische problemen ontwikkelen, omdat het gevoel van ‘in het verkeerde lichaam zitten’ versterkt wordt door bv borstgroei en menstruatie of baardgroei door testosteronaanmaak. Omdat er ook risico’s aan deze behandeling zitten, worden de kinderen goed gemonitord, zowel fysiek als psychisch.