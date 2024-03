Twee woonkamers, zeven slaapkamers, twee badkamers en een tuin aan de Herestraat? Het kan voor twee miljoen

Foto via Verver Jet Winters Makelaars

Lang heette het ’t Heerehuijs en was het een makelaarskantoor. Maar inmiddels is dit typisch Amsterdamse grachtenpand aan de Herestraat een volledig woonhuis. Inclusief twee woonkamers, zeven slaapkamers, twee badkamers, een dakterras, honderdvijftig vierkante meter tuin en een patio. Kosten: net geen twee miljoen euro.

Het herenhuis, met een voorhuis uit de 18e eeuw en een achterhuis uit de 16e eeuw, met daarachter een ommuurde tuin met prieel en bomen. De nieuwe bewoners hebben daarmee bijna 460 vierkante meter aan gebruiksruimte tot hun beschikking.

Het huis op nummer 88 zou tot in de 19e eeuw (het officiële bouwjaar is 1850) de woning van de burgemeester van Stad zijn geweest. Het pand was tot eind vorigee eeuw in gebruik als woonhuis en makelaarskantoor, die de familie ’t Heerehuijs noemde. Dertig jaar terug vertrok de makelaar en werd ook de benedenverdieping erbij getrokken. Met als resultaat een riant woonhuis, midden in de binnenstad.

Zijn er nadelen? Tsja, parkeren met vergunning aan de straat en een niet bestaand energielabel. Dat hoeft bij een monument als dit niet per se, maar met alleen dakisolatie, gedeeltelijk dubbel glas en 460 vierkante meter om warm te houden op gas in de winter, zal de energierekening er niet om liegen.

Wie meer wil weten, foto’s wil kijken of misschien zelfs neigt een bod te doen: hier lees en zie je alles.