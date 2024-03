Twee jaar cel geëist tegen overvaller (50) van fotozaak aan Kwinkenplein

Foto: 112 Groningen

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat een vijftigjarige overvaller van een fotozaak aan het Kwinkenplein maandenlang de cel in.

Dat meldt RTV Noord dinsdagmiddag.

De vijftigjarige man werd laat op de avond van woensdag 13 december aangehouden, nadat hij kort ervoor bij een medewerkster van de fotozaak een paar honderd euro uit de kassa afhandig had gemaakt. In de auto van de man werden een mes en een bijl gevonden. Het OM eist daarvoor twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

De advocaat van de verdachte stelt dat zijn cliënt wanhopig was tijdens zijn daad, omdat hij een conflict had met een garagehouder over de aankoop van twee auto’s. De man zou zich bedreigd hebben gevoeld en kort voor de overval bij een politiebureau hebben aangeklopt voor hulp. Daar zou de man zijn gekalmeerd, maar wel zonder resultaat zijn weggestuurd.

Over twee weken weet de Stadjer welke straf de overval op de fotozaak hem gaat kosten.