Twee gewonden en forse schade bij verkeersongeluk Kraneweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Kraneweg zijn zondagavond twee personen gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 22.45 uur op de kruising met de Herman Colleniusstraat. “Een scooterrijder is op een personenauto gebotst”, vertelt Ten Cate. “Het lijkt erop dat de automobilist vanaf de Kraneweg de Herman Colleniusstraat in wilde rijden. Bij deze manoeuvre is de scooterrijder over het hoofd gezien, die uit de richting van de Visserbrug kwam. De scooter, met daarop twee personen, knalde tegen het portier van de bijrijder van de auto. Door de botsing kwamen de twee personen op de scooter ten val.”

De knal was zo hard dat diverse buurtbewoners naar buiten snelden om poolshoogte te nemen en om eerste hulp te verlenen. “Na ongeveer tien minuten was de eerste ambulance aanwezig. Zij hebben de slachtoffers gestabiliseerd. Uiteindelijk is één persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het tweede slachtoffer kon op locatie worden behandeld.” Vanwege het ongeluk was de kruising deels dicht voor het verkeer. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. De scooter is meegenomen door agenten.