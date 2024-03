Twee afwezigen bij FC Groningen in aanloop naar wedstrijd tegen FC Den Bosch

Foto: Wouter Holsappel. FC Groningen viert de 2-0 tegen Telstar

FC Groningen mist in het duel vanavond (maandag) tegen FC Den Bosch twee spelers. Wouter Prins en Tika de Jonge zijn geblesseerd.

Volgens trainer Dick Lukkien hebben enkele spelers nog wat lichte pijntjes en is het nog niet duidelijk wie de basiself gaan vormen.

FC Den Bosch is hekkensluiter, maar won eerder dit seizoen in de Euroborg met 3-0 van FC Groningen. FC Groningen staat zesde in de eerste divisie en kan zich weinig puntverlies meer veroorloven in de strijd om de tweede plaats, die directe promotie naar de eredivisie betekent.

FC Den Bosch – FC Groningen begint om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.