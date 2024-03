Treinvervoer in Groningen krijgt iets hoger cijfer van reizigers, busvervoer blijft (vrijwel) gelijk

Foto: Qbuzz

Reizigers in de treinen van Arriva waren het afgelopen jaar iets meer tevreden dan het jaar ervoor. De mening van busreizigers bleek vrijwel gelijk.

Dat blijkt uit de OV-Klantenbarometer van het CROW, een onafhankelijk kenniscentrum voor infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer.

Hogere waardering voor treinen

Bij treinvervoer in Groningen steeg de waardering van een 7,4 in 2022 naar een 7,8 in 2023. De hoogst scorende deelonderdelen waren gemak instappen (9,2), gebruiksgemak OV-chipkaart (8,5), kans op een zitplaats (8,4) en de veiligheid in de trein (8,4).

“Ondanks de roerige jaren als gevolg van coronaherstel zijn ook veel reizigers trouw gebleven aan het openbaar vervoer”, stelt Arriva over de onderzoekscijfers. “We bedanken de reizigers en vooral ook onze medewerkers, die elke dag weer klaarstaan voor alle reizigers.”

Bussen blijven gelijk in reizigersoordeel

Reizigers in de stadsbussen en streekbussen in Groningen beoordelen hun rit in 2023 net als 2022 met een 7,9. Het hoogwaardig openbaar vervoer (Q-link en Qliner), is ten opzichte van 2022 met 0,1 punt gedaald in de waardering van reizigers naar een 7,8. In de streekbussen en stadsbussen waarderen de reizigers de veiligheid van de instaphaltes hoger dan in 2022. Een lagere waardering werd gegeven voor de ritprijs. De sterkste daling voor Q-link is te zien in de beoordeling van reizigers over de drukte in het voertuig.

“Net als vorig jaar hadden we te maken met rituitval door personeelstekorten”, zegt directeur van het OV-bureau Groningen Drenthe Rosalinde Hoorweg. “Het lijkt erop dat dit niet veel invloed heeft gehad op de tevredenheid van de reizigers, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Wel moeten we een kanttekening bij dit rapportcijfer plaatsen, omdat de enquête specifiek vraagt naar de huidige rit. Reizigers die hinder hebben ervaren door rituitval zijn op dat moment niet bevraagd, doordat alleen tijdens busritten de enquêtes zijn afgenomen”