Traditionele criminaliteit stijgt fors in gemeente Groningen, ook drugs- en vuurwapencriminaliteit nemen toe

Foto: S_Salow via Pixabay

Vorig jaar werden in de gemeente Groningen iets meer dan 15.000 misdrijven geregistreerd. Dat is een lichte daling ten opzichte van het jaar ervoor. Opvallend in de misdaadcijfers die vrijdag werden gepubliceerd is de sterke stijging van de ’traditionele’ criminaliteit in de gemeente. Het duidt erop dat het aantal geweldsdelicten, seksuele misdrijven, diefstallen en vernielingen flink is toegenomen.

Waar landelijk de traditionele misdaad vorig jaar voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis liet zien, is de opwaartse trend in Groningen al een paar jaar aan de gang. In 2021 lag het aantal traditionele misdrijven in de gemeente nog onder de tienduizend (9685). De coronadip in de traditionele criminaliteit is snel terug op het oude niveau. Met 12.890 traditionele misdrijven registreerde het CBS het hoogste aantal sinds 2017.

De traditionele criminaliteit maakt in de gemeente Groningen het leeuwendeel van alle misdrijven. In totaal waren dat er vorig jaar iets meer dan vijftienduizend, ook een forse stijging ten opzichte van 2022 (13.520). Opvallend zijn verder de toename van drugsmisdrijven (265 in 2022, 380 in 2023) en vuurwapenmisdrijven (165 in 2022, 220 in 2023).

Provincie piekt, meer onveilige gevoelens

Dat het aantal traditionele misdrijven (geweldsdelicten, vermogensdelicten en vernielingen) stijgt, is ook duidelijk te zien in de provinciale cijfers. In de provincie Groningen steeg het slachtoffers van traditionele criminaliteit het sterkst van Nederland: 21 procent van de Groningers gaf aan er slachtoffer van te zijn geweest. In 2021 was dit nog 16 procent. Landelijk werd 20 procent van de bevolking het afgelopen jaar slachtoffer van deze vorm van misdrijven.

Inwoners van de provincie voelden zich vorig jaar minder veilig in hun eigen buurt dan twee jaar geleden. 13.5 procent van de inwoners voelde zich wel eens onveilig in de buurt in 2021, vorig jaar was dat 15.9 procent. In onze gemeente lag dit gemiddelde hoger: van de Stadjers voelde zich 17,4 procent wel eens onveilig in de omgeving.