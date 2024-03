Tot 2,5 jaar cel geëist voor woningoverval aan Helper Oostsingel

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Tegen een 24-jarige man Stadjer is donderdag voor de rechtbank in Groningen 2,5 jaar cel geëist voor een woningoverval aan de Helper Oostsingel in Groningen. Dat meldt RTV Noord. De 20-jarige medeverdachte uit Groningen moet twee jaar brommen, waarvan 170 dagen onvoorwaardelijk, als het aan justitie ligt.

De woningoverval vond plaats in de ochtend van 29 juli van vorig jaar. Twee personen drongen de woning van het slachtoffer binnen en hebben de bewoner vervolgens bedreigd met een mes. De mannen gingen er uiteindelijk vandoor met een kluis met geld.

De verdachten werden kort na het incident opgepakt. Beide mannen hebben al een strafblad. Ze zijn in januari op voorwaarden vrijgelaten. De 24-jarige Stadjer hield zich niet aan die voorwaarden en zit daarom weer vast. De 20-jarige hoeft volgens de geëiste straf niet terug naar de gevangenis, maar hij draagt nog wel enkelband. Daar hoopt hij snel van af te komen, maar dat ziet de officier van justitie niet zitten. Daarnaast vindt de aanklager dat langdurige begeleiding nodig is.

De advocaten pleiten dat diefstal met geweld niet bewezen is. Dat zou een lagere straf betekenen. De uitspraak volgt over twee weken.