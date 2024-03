Toespraken en livemuziek op jaarlijkse Transgender Day: “Nog vaak krijgen we te maken met discriminatie en geweld”

Foto: Paul Blom

Op de Grote Markt vond zaterdagmiddag de Transgender Day of Visibility Groningen plaats. Het was de tweede keer dat dit evenement in Groningen werd gehouden.

De dag vindt jaarlijks plaats op 31 maart. Omdat die dag dit jaar op Paaszondag valt is besloten om het een dag eerder te houden. “Het doel van de bijeenkomst was tweeledig”, vertelt Mari Pool van de organisatie. “Enerzijds willen we transgender personen kunnen vieren, anderzijds willen we met het moment bewustwording creëren rond de discriminatie waar deze groep mensen nog altijd mee te maken krijgt. Om die reden hebben we ook één minuut stilte in acht genomen voor alle transgender-personen die om het leven zijn gekomen door geweld.”

“Verhalen delen”

De dag bestaat sinds 2009 en is een initiatief van activist Rachel Crandall uit de Amerikaanse staat Michigan. “Vorig jaar ontstond het initiatief om ook in Groningen iets te organiseren. Dat verliep erg succesvol en daarom is besloten om daar dit jaar een vervolg aan te geven.” Op de Grote Markt werden toespraken gegeven, was er een poëzievoordracht en was er livemuziek. “Daarnaast hebben verschillende transgendermensen hun verhaal gedeeld met voorbijgangers wat het voor hen betekent om transgender te zijn.”

“Ontroerend om te zien dat we er niet alleen voor staan”

De gemeente Groningen vindt de dag belangrijk. Om die reden wapperde zaterdag de transgendervlag op de Martinitoren. Pool: “Dat is een belangrijk signaal in de richting van de transgendergemeenschap. Het is ontroerend en bemoedigend om de vlag te zien wapperen en te weten dat we niet alleen staan als gemeenschap. Want helaas is het zo dat steun en acceptatie voor veel transgender-personen nog steeds niet vanzelfsprekend is. Zij krijgen vaak te maken met discriminatie, intimidatie en geweld. Zo is het aantal meldingen van discriminatie van deze groep de afgelopen twee jaar verdubbeld.”

Tijdens de middag werd geld opgehaald voor LGBT Asylum Support. Dit is een organisatie die zich inzet voor LHBTIQ+-asielzoekers.