Tik op de vingers rond voedselveiligheid voor afhaalrestaurant aan Nieuwe Ebbingestraat

Screenshot uit video NVWA

Een Chinees afhaalrestaurant aan de Nieuwe Ebbingestraat heeft haar deuren een zeker week dicht moeten houden, omdat de hygiëne te slecht was om de voedselveiligheid te garanderen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deed de zaak een week terug op slot, zo meldt RTV Noord, na een steekproefsgewijze ondermijningscontrole in de binnenstad. In de keuken van het restaurant zouden onder meer sporen van muizen zijn aangetroffen.

Het restaurant en de NVWA laten weten dat er inmiddels een tweede controle is geweest, waarna er groen licht is gegeven voor heropening. Maar de deuren kunnen nog niet meteen weer open. Wanneer dat wel zo is, kan het restaurant nog niet zeggen.