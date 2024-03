Tiener die vorig jaar in de Iepenlaan op een wit busje schoot moet de cel in

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 18-jarige man uit Groningen die vorig jaar september in de Iepenlaan op een wit busje schoot is veroordeeld tot een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Dat heeft de rechter dinsdag besloten. Dat meldt RTV Noord.

Het incident vond plaats op 10 september. Korte tijd later kon de man in een woning worden opgepakt. Twee weken geleden vertelde hij aan de rechter dat er een ruzie aan het incident ten grondslag lag. Zijn broer had bij een tankstation aan de Sontweg ruzie gekregen met de inzittenden van het busje. De tiener ging zijn broer helpen. Hierbij sneuvelde een achterruit van het busje, en liep een inzittende verwondingen op aan diens hand.

Zelfbescherming?

Ruim een week later kwamen de twee inzittenden van het busje verhaal halen. Ze reden rondjes door de buurt, om het huis waar de 18-jarige verbleef. Op camerabeelden is te zien dat de tiener naar het busje loopt en met een alarmpistool schiet. Dat deed de jonge schutter, naar eigen zeggen, omdat hij bang was voor de inzittenden. De advocaat van de Stadjer betoogde eerder dat de jongeman handelde uit zelfbescherming. Daar gaat de rechter niet in mee. In de woning waar de 18-jarige verbleef werd drugs gevonden die van de tiener waren.

Geen strafblad

De rechter veroordeelt de man voor poging tot doodslag, drugsbezit, verboden wapenbezit, mishandeling en vernieling. Hij moet een jaar de cel in, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Eerder had het Openbaar Ministerie nog vijftien maanden cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De straf pakt lager uit omdat de tiener nog geen strafblad had.