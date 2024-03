Tien dagen na ontsnapping tbs’er Van Mesdag onttrok zich opnieuw iemand aan begeleid verlof

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Tien dagen na de ontsnapping van de tbs’er uit de Van Mesdagkliniek, die later in het buitenland werd aangehouden, is er er in februari nog een persoon geweest die een dag van de radar is geweest. Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen, DJI.

Elke maand publiceert de DJI een lijst met incidenten die zich hebben voorgedaan. Uit die informatie blijkt dat op 17 februari een persoon, die tbs opgelegd heeft gekregen, en in het Van Mesdag verbleef, zich onttrokken heeft aan semi-begeleid verlof. De persoon kwam niet opdagen op de afgesproken plek. Daarop is FastNL ingeschakeld. Dit is een team van de Dienst Landelijke Recherche dat als doel heeft om veroordeelde personen terug te vinden. Een dag later, op 18 februari, meldde de persoon zich weer bij de kliniek.

Tien dagen eerder, op 7 februari, wist ook een persoon zich te onttrekken aan begeleid verlof door weg te rennen. Een week later werd er alarm geslagen en werd de hulp van het publiek ingeroepen bij het vinden van de man. De man werd uiteindelijk aangehouden in Tsjechië.