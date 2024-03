Thijs Römer trekt hoger beroep in tegen veroordeling voor online misbruik; OM doet hetzelfde

Foto: Tom Veenstra

Thijs Römer gaat toch niet hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak rond het tot ontucht verleiden van destijds minderjarige meisjes.

Dat maakte Bénédicte Ficq, advocaat van Römer, vrijdagmiddag bekend in een verklaring.

Maand cel en werkstraf voor online ontucht

De acteur werd begin augustus veroordeeld tot een maand onvoorwaardelijke celstraf en een werkstraf van 240 uur in de rechtbank in Assen. Römer kreeg de straf voor het verleiden tot ontuchtige handelingen van drie slachtoffers, die tijdens de incidenten tussen de 14 en 16 jaar oud waren.

Eén van hen komt uit Groningen en bracht de zaak tegen de acteur vorig jaar mei aan het licht. Daarna deden ook de twee andere slachtoffers aangifte tegen Römer. Ook verschillende meerderjarige vrouwen deden hun beklag. Volgens de slachtoffers werden zij, als jonge fans van de bekende acteur, verleid om naaktfoto’s en filmpjes naar Römer te sturen. Daar zouden onder meer rollen in zijn films en series tegenover zijn gezet.

Acteur accepteert straf: ‘betrokkenen rust brengen’

Römer wilde in eerste instantie tegen het vonnis in hoger beroep gaan, omdat hij het niet eens was met een deel van het oordeel van de rechter. Römer liet in augustus al weten dat niet alle zaken die hem werden verweten zouden zijn gebeurd. Ook de straf vond Römer destijds te hoog. Het Openbaar Ministerie eiste een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf, maar de rechtbank besloot Römer een onvoorwaardelijke celstraf en een taakstraf op te leggen.

Daar kijkt de acteur nu anders naar, laat Römer weten via zijn advocate: “Ik realiseer me dat de gebeurtenissen grote impact hebben gehad op de slachtoffers en dat hier maar één persoon verantwoordelijk is: ik zelf. Dit inzicht heb ik niet goed kenbaar kunnen maken tijdens de zitting afgelopen zomer. De oprechtheid en de waarde van dit besef kan ik nu alleen ‘bewijzen’ door de rechtbank-straf te aanvaarden en dus niet door te gaan met het door mij ingestelde hoger beroep. Hiermee hoop ik rust te brengen in het leven van alle betrokkenen.”

Ook OM ziet af van hoger beroep

Römer liet het OM vrijdag weten dat hij de maand celstraf accepteert en geen hoger beroep aantekent. Het Openbaar Ministerie had ook hoger beroep aangetekend, omdat de openbaar aanklager wil dat de acteur ook veroordeeld wordt voor de vermeende ‘dickpick’ die hij naar de slachtoffers zou hebben gestuurd. Daarvoor vond de rechtbank in Assen te weinig bewijs. Het OM laat desgevraagd weten dat ook zij geen hoger beroep meer aantekent.