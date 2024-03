Terugblik en reconstructie over in Stad verdronken student in nieuw BNNVARA-programma

Het bankje ter nagedachtenis aan Wytze Pennink bij de Kijk in 't Jatbrug

“In de krantenkoppen werden ze gereduceerd tot een naam, leeftijd en een doodsoorzaak. Nu krijgen deze krantenkoppen een gezicht.” Zo omschrijft BNNVARA het nieuwe televisieprogramma ‘Van de Wereld’. In de tweede aflevering komt het verhaal aan bod van Wytze Pennink, die in oktober 2016 overleed na een nacht stappen in Groningen.

Pennink werd op de vrijdagochtend van 7 oktober 2016 voor het laatst gezien toen hij over het Lopende Diep wandelde, na een avondje uitgaan in de binnenstad. Daarop volgde een intens weekend vol zoekacties. De maandag erop werd het lichaam van Pennink levenloos in het Lopende Diep gevonden.

Pennink was net verhuisd naar Groningen om rechten te studeren en was lid van Vindicat. Studenten van de vereniging hielpen gedurende het weekend na zijn vermissing mee met de zoektocht. Bij de Kijk in ’t Jatbrug werd in 2018 een bankje neergezet ter nagedachtenis aan Pennink. Het bankje werd geplaatst door zijn vrienden, ter nagedachtenis aan Pennink en als waarschuwing om op elkaar te letten tijdens en na het stappen.

‘Van de Wereld’

Het vierdelige-programma ‘Van de Wereld’ is een spin-off van het programma Break Free (over Nederlanders die overleden tijdens een avontuur in het buitenland. Het gaat over jongeren die om het leven kwamen in situaties waarin drank en drugs een rol speelden.

Het programma is vanaf woensdag (3 april) te streamen op NPO Start en wekelijks te zien om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 3. In de tweede aflevering, op woensdag 10 april, wordt de terugblik op het leven en het overlijden van Pennink uitgezonden.

Hieronder is de trailer te zien van ‘Van de Wereld’