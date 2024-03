Tekenaar pakt hobby na burn-out weer op

Edwin Spoelstra (51) tekent de populairste bezichtigingen van de stad op papier. Hij begon hiermee als hobby, maar dat is toch langzaam aan het uitlopen tot een succes. Op zijn Instagram-account heeft hij al bijna 250 afbeeldingen gepost, waar er zeker 200 tekeningen van zijn.

Spoelstra is deze hobby begonnen toen hij in een burn-out belandde door zijn werk. Op dat moment was het tekenen een uitweg van deze situatie. Aangezien hij tijdens zijn studie veel anatomische tekeningen moest maken, heeft hij zijn tekenkunsten ontwikkeld.

Een van zijn laatste successen is de tekening van de pissende ijsbeer bij het Groninger Museum. Sinds deze tekening, die tevens ook op de Instagram-pagina van het Groninger Museum terechtkwam, kreeg Spoelstra ongeveer 500 volgers op Instagram erbij. Hier is hij toch wel van geschrokken: “500 meer mensen die blij zijn.”

Voorlopig is Spoelstra nog niet klaar met het tekenen. Er zijn namelijk nog veel stadsgezichten die hij nog niet op papier heeft gezet.