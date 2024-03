Suikermarkt swingt op Eerste Paasdag: “Alles zat vandaag mee”

Foto: Eddy Taatgen

De eerste editie van de Suikermarkt van het nieuwe seizoen op het voormalige Suikerunieterrein is op Paaszondag een groot succes geworden. Het precieze aantal bezoekers is nog onbekend, maar duidelijk is wel dat men mensen massaal de markt wisten te vinden.

“Weet je wat ik zo mooi vind? De glimlach op de gezichten van mensen als ze iets moois op de markt zien. Dat ze verrast worden door iets wat ze niet verwacht hadden. Daar kan ik ontzettend van genieten.” Aan het woord is Maartje van der Meulen van de organisatie. En enthousiaste mensen waren er op Paaszondag genoeg te vinden. “Het kwam wat later op gang dan we gedacht hadden. Maar eigenlijk is dat ook wel logisch. De zomertijd is ingegaan, dus mensen hebben het vanochtend allemaal rustig aan gedaan. Vanaf het middaguur begon het echt te lopen.”

“Mensen liepen nog een rondje”

Aan het eind van de dag, als Maartje door OOG Tv gevraagd wordt hoe ze terugkijkt op de dag heeft ze een stel van in de vijftig nog helder voor de geest: “Vaak is het zo dat je de markt overloopt, je neemt een hapje en een drankje, en dan ga je weer verder. Maar deze mensen zeiden tegen me. We gaan nog een keer de markt over. Want we hebben het idee dat we nog lang niet alles goed gezien hebben. Dat is toch fantastisch?”

Speelhoek

De markt trekt van oudsher een breed publiek: “Je komt hele jonge mensen tegen, studenten, dertigers, maar ook oudere mensen. Ook gezinnen zien het als een leuk uitje. De kinderen kunnen terecht in de speelhoek waar ze vandaag volop bezig konden met slijm maken en ze konden in de hangmatten slingeren. En ondertussen vermaken de ouders zich op de markt.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Standhouders kijken tevreden terug op de dag. Foto: Eddy Taatgen

Suikermarkt

De Suikermarkt is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip. Tientallen standhouders bieden er hun producten aan. Vintage en preloved-kleding, maar ook meubeltjes, vinyl, sieraden, schoolplaten, posters, interieurdecoratie en nog veel meer. Ook creatieve standhouders en kunstenaars zijn aanwezig, die hun zelfgemaakte producten aanbieden. Tijdens deze Paaseditie was er meer ruimte voor het foodplein. “Tijdens de laatste edities zagen we dat de foodtrucks goed in de smaak vielen, dus daarom hebben we dat wat groter gemaakt. Daarnaast kon er ook een hapje en drankje genuttigd worden bij EM2.”

“In de middag brak de zon door”

Ook de standhouders zijn positief: “We waren tot 17.00 uur geopend. Het publiek vertrekt dan, en voor ons begint dan het opruimen. En dan hoor je de positieve geluiden. Dat ook de standhouders een mooie dag hebben gehad. Het was een dag uit het boekje. Met als grote verrassing dat de zon in de middag doorbrak waardoor het ook nog eens heel erg aangenaam werd.”

De volgende Suikermarkt vindt plaats op 19 mei.