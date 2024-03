Subsidie voor digitalisering en robotisering van provincie voor mkb

Foto: via negativespace.co

Over iets meer dan een week kunnen mkb-bedrijven aanvragen indienen voor twee nieuwe subsidieregelingen van het Just Transition Fund (JTF). Eén daarvan is bedoeld voor bedrijven die hun productieprocessen schoner en efficiënter willen maken dankzij digitalisering en robotisering.

De subsidie moet zorgen voor verbetering van de arbeidsomstandigheden (schoner en minder zwaar werk) én tot een efficiëntere inzet van personeel. Mkb’ers in Noord-Nederland die hierin investeren, bijvoorbeeld door een digitaliseringsadvies op te laten stellen of te investeren in hard- en software, kunnen met deze subsidie een deel hiervan vergoed krijgen.

De andere subsidieregeling is de mkb-subsidie personeel en scholing. Duurzame inzetbaarheid van personeel is het doel van deze regeling, bijvoorbeeld door personeel bij of om te (laten) scholen op nieuwe vaardigheden en competenties.

Het geld komt uit het Just Transition Fund, een ‘fonds voor een rechtvaardige transitie’ van de EU voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. Om deze overgang in Noord-Nederland te bereiken is 330 miljoen euro toegezegd tot 2027. Mkb’ers kunnen vanaf 20 maart een aanvraag indienen voor de personeels- en robotiseringssubsidie via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).