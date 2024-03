Studentenvakbond verbijsterd door uitsluiting wet vaste huurcontracten: ‘Gegijzeld door gebrekkig beleid’

Foto via Google Maps - Streetview

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is verbijsterd door de keuze van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) om studenten uit te zonderen van vaste huurcontracten: “Een absurde conclusie.”

De wet vaste huurcontracten treedt per 1 juli in werking en maakt een einde aan tijdelijke huurcontracten. An sich een goede zaak, vertelt LSVb-voorzitter Elisa Weehuizen: “Tijdelijke huurcontracten leiden tot een kwetsbare positie voor huurders. Doordat een huurder makkelijk het huis uit gezet kan worden, is deze veel gevoeliger voor uitbuiting door huisjesmelkers.”

Minister Hugo de Jonge wil nu alle studenten daarvan uitsluiten, waar aanvankelijk alleen internationale studenten buiten de regels in de wet zouden vallen. Maar dat kan volgens De Jonge niet, omdat dit in strijd is met Europese regels. “Dit vinden wij een absurde conclusie”, aldus Weehuizen. “Alle studenten worden nu gegijzeld door gebrekkig beleid.”

Volgens de LSVb heeft het tijdelijk huurcontract voor studenten geen enkele toegevoegde waarde, omdat er al een speciaal campuscontract bestaat. Dit is een vast contract dat loopt tot het einde van de inschrijving aan een onderwijsinstelling. Weehuizen: “Wij roepen de Tweede Kamer daarom op om voor woonzekerheid te kiezen en de uitzonderingscategorie voor studenten te schrappen uit het Wetsvoorstel Vaste Huurcontracten.”