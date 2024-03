Studentenpartijen niet blij met aangescherpte regels demonstraties universiteitsgebouwen

Foto Joris van Tweel

Verschillende studentenpartijen zijn niet blij met de strengere regels die maandag door de Rijksuniversiteit zijn ingevoerd rond het kunnen organiseren van demonstraties in en bij de gebouwen van de RUG.

De afgelopen jaren heeft de RUG te maken gehad met verschillende acties waarbij onder andere het Academiegebouw werd bezet. Ook landelijk vonden er bij verschillende universiteiten acties plaats. Voor de Universiteiten van Nederland, UNL, was dit reden om een document op te stellen hoe hier mee omgegaan moet worden. De RUG heeft dit document verder uitgewerkt. Zo staat in de regels, die dus maandag zijn ingegaan, dat posters en flyers in het gebouw een duidelijke afzender moeten hebben. Eventuele acties mogen ’s avonds tot uiterlijk 19.00 uur duren. In geval van manifestaties wordt er direct contact gezocht met de politie. En daarnaast is het niet toegestaan om filmopnamen en foto’s te maken.

De Groninger Studentenbond vindt de regels te streng. De GSb vindt dat ze in strijd zijn met het demonstratierecht dat we in Nederland kennen. Lijst Calimero is bang dat met de regels het onmogelijk wordt om nog actie te voeren, terwijl de universiteit juist de plek moet zijn voor debat en kritisch denken. Een bezetting drie jaar geleden vanwege de kamernood onder studenten, leidde uiteindelijk tot de uitbreiding van de piekopvang. Of er ook een film- en fotoverbod komt is nog onbekend. De RUG wil gaan kijken naar de juridische haalbaarheid van dit verbod.