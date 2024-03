Sterrenkijkdagen trekt 200 bezoekers naar Blaauw Sterrenwacht: “Meneer, is het heelal echt oneindig groot?”

Foto: Blaauw Sterrenwacht

De deuren van Blaauw Sterrenwacht op de Zernike Campus stonden zaterdagavond wagenwijd open vanwege de Landelijke Sterrenkijkdagen. Volgens Jeffrey Bout, die tijdens de avond een lezing gaf, trok de avond ruim tweehonderd bezoekers.

Hoi Jeffrey! Veel belangstelling dus!

“Absoluut. Alles zat eigenlijk ook mee. Een week geleden meldde de weersvoorspelling nog dat het zaterdagavond bewolkt zou zijn. En dan baal je, want je wilt het liefste dat het op de avond helder is. Dat er ook echt iets te zien is. Klaarblijkelijk is onze wens gehoord, want gedurende de week veranderde de verwachting. Toen we gisteravond begonnen was het mooi helder. De maan was te zien, maar ook Jupiter kon je mooi zien staan.”

Kwam er een gemêleerd gezelschap op de avond af?

“Dat kun je zeker zeggen. In het begin van de avond heb je voornamelijk de gezinnen met kinderen. En later op de avond komen er wat meer studenten en wat ouderen. Dus de tweehonderd mensen vormen samen een mooie afspiegeling van de samenleving.”

Jullie hebben een uitgebreid programma aangeboden hè?

“Er was van alles te doen inderdaad. Buiten stonden de telescopen klaar waarmee mensen naar de hemel konden kijken. En iedere keer zijn de reacties weer mooi. Iemand die bijvoorbeeld voor het eerst, via de telescoop, de maan ziet. Die dan heel verbaasd is. Er werd ook een rondleiding aangeboden en er waren twee lezingen. Veronica Allen gaf de kinderlezing Astroarcheologie. Bij die lezing zijn kinderen aan het knutselen gegaan waarbij ze sterrenbeelden hebben nagemaakt met bijvoorbeeld goud en glitter. Dat was ontzettend leuk.”

En je hebt zelf de lezing ‘Sterrenstelsels: eilanden in het heelal’ gegeven …

“Ik had een heel erg leuk en betrokken publiek. Na afloop kwamen er wat jongeren naar me toe die vroegen of zoiets vaker plaatsvindt. Ze vonden het interessant, en vinden het jammer dat je er zo weinig van hoort. En daar hebben ze een punt. We hebben natuurlijk de sterrenwacht in de stad, maar relatief gezien zijn er weinig activiteiten. Wel heb ik ze getipt dat er komende zaterdag in ’t Vinkhuys in Vinkhuizen een symposium plaatsvindt met lezingen over de James Webb Space Telescope. Het wordt georganiseerd door de Groninger Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. De middag begint om 13.00 uur en de entree hiervoor bedraagt 20 euro. Meer informatie vind je op deze website.

Mensen kunnen jou kennen van je maandelijkse bijdragen op OOG Radio, waar je steevast enthousiast vertelt over wat er allemaal te zien is. Tijdens zo’n lezing. Is er dan ook ruimte voor vragen?

“Jazeker. En dat gebeurde gisteravond ook. Iemand stelde bijvoorbeeld direct een hele grote vraag. Hij vroeg zich af hoe het kan dat het heelal oneindig groot is. En als het dan oneindig is, is er dan ook een oneindige massa? Tjah, dat is een hele goede redenatie, maar ik heb het antwoord ook niet. Het is misschien ook onvoorstelbaar, dat iets oneindig kan zijn. Maar het is altijd leuk en goed om daar over van gedachten te wisselen.”

De Landelijke Sterrenkijkdagen werden dit weekend voor de 48ste keer gehouden met tal van activiteiten in het land. Hoe belangrijk zijn deze dagen?

“Ik denk dat het heel belangrijk is. Deze dagen bieden een venster. Het laat zien dat er buiten onze wereld van alles te zien is. Als je kijkt, als je je verdiept, dan gaat er iets nieuws voor je open. En daar is misschien onvoldoende aandacht voor. En dat kan ik de mensen ook niet kwalijk nemen, want als je ’s avonds op de Grote Markt staat en je kijkt naar boven dan zul je door het vele kunstlicht geen ster kunnen zien. Dat is echt zonde.”