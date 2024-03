Start van aanbrengen bijzonder kunstwerk in nieuwe reizigerspassage Hoofdstation

Foto: Groningen Spoorzone

In de nieuwe reizigerspassage op het Hoofdstation is begonnen met het aanbrengen van een bijzonder kunstwerk in het metselwerk van de passage. Dat meldt Groningen Spoorzone.

Het gaat om een kunstwerk van kunstenaar Gabriel Lester dat door Strukton wordt aangebracht. Het kunstwerk is geïnspireerd op de vergezichten die je aantreft op het Groningse Ommeland. De wolkendekken die je daar soms zo mooi tegenkomt, komen terug in het werk van Lester. Om dit te realiseren wordt er gebruik gemaakt van een speciale techniek. Door stenen tijdens het metselen met een aantal graden gedraaid te plaatsen, ontstaat een patroon van een wolkendek. De afgelopen dagen zijn de eerste stenen op deze manier geplaatst. Het publiek moet nog even wachten voor het eindresultaat bewonderd kan worden. Naar verwachting kan in de zomer van 2025 de passage voor reizigers opengesteld worden.

Gabriel Lester werd geboren in 1972. Behalve beeldhouwer is hij ook uitvinder, performer en filmregisseur. Sinds 2009 exposeert hij op solo- en groepstentoonstellingen in binnen- en buitenland. Zijn werken waren onder andere al te bewonderen in New York, Buonos Aires, Shanghai en Sydney. In de kunstwerken van Lester gaat het zelden om het uitdragen van één expliciete boodschap of één specifiek idee. Zijn werk is eerder een voorstel voor een manier waarop de kijker zich tot de wereld verhoudt.