Start bijzonder kunstproject in De Wijert

In de Vondelflat in De Wijert is woensdag het kunstproject Afscheid is anders vasthouden van start gegaan. Bewoners uit Groningen zuid maken samen een wandkleed terwijl ze spreken over verlies in de breedste zin van het woord. Het eindresultaat wordt tentoongesteld in Forumbibliotheek De Wijert.

Eén van de begeleiders van het project is Agnes van Wijk. Ze is creatief therapeut en merkt dat sommige mensen het best wel lastig vinden om face-to-face met elkaar in gesprek te gaan, en zeker als het om moeilijke onderwerpen. “Door middel van textiele werkvormen kan je lekker bezig zijn, zoals wij nu allemaal, en tegelijkertijd in gesprek zijn.” Tijdens

Kitty Boon is cultuurcoach van De Wijert en initiatiefnemer van het textielproject. “Eén van de manieren om uit je hoofd te komen is door met je handen bezig te zijn.” Boon werd geïnspireerd door een wandkleed dat hangt in het nationaal historisch museum in Colombia.

Colombia

Andrea komt uit Colombia en is ervaringsdeskundige in deze vorm van rouwverwerking. Ze vertelt hoe deze manier van werken vrouwen helpt om te praten over wat zij hebben meegemaakt. “Eerst praten ze over gewone dagelijkse dingen en uiteindelijk praten ze over dat ze hun kinderen of echtgenoot hebben verloren. En dat was voor deze vrouwen een manier om een trauma’s na de burgeroorlog te verwerken.”

De Colombiaanse merkt een duidelijk verschil in de manier waarop Nederlanders omgaan met verlies. “Ik vind het leuk dat een project zoals dit wordt opgezet in een samenleving die niet gewend is om samen te komen en te praten over rouw.”

Ondanks dat er vandaag een begin is gemaakt met het project is het nog steeds mogelijk om je aan te melden.