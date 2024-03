Stadspartij maakt zich zorgen over leerlingenvervoer tijdens Operatie Ring Zuid: “Geen vergunning verstrekt”

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

Stadspartij 100% voor Groningen maakt zich zorgen over het leerlingenvervoer tijdens Operatie Ring Zuid. Volgens de partij hebben vervoerders nog geen vergunning gekregen waarmee ze over busbanen mogen rijden.

Komend weekend begint Operatie Ring Zuid. Tot september wordt er gewerkt om de nieuwe onderdelen van de zuidelijke ringweg aan elkaar te verbinden. Dit zal gepaard gaan met wegafsluitingen en omleidingen. “Ons heeft het bericht bereikt dat het leerlingenvervoer nog niet weet waar zij aan toe zijn”, vertellen raadsleden Niels Hilboesen en Mariska Sloot. “Wij vinden het van het grootste belang dat leerlingen, welk onderwijs ze ook volgen, op tijd op school kunnen zijn. Het leerlingenvervoer wordt gebruikt door kinderen die niet op een andere manier op school kunnen komen, omdat ze extra kwetsbaar, of snel overprikkeld, zijn. Extra lange wachttijden, door files, zijn niet in hun belang.”

De raadsleden vervolgen: “Wij vinden dat deze vervoerders, of ze nu commercieel of als stichting werken, bij de afsluitingen niet in de files mogen komen te staan. Verschillende vervoerders hebben een tijd geleden bij de gemeente al een vergunning aangevraagd waarmee ze op de busbanen mogen rijden. Hier hebben ze geen antwoord op gekregen. Wij willen daarom weten wanneer deze vergunningen verstrekt worden, en als dit niet gaat gebeuren, wat de gemeente dan gaan doen om deze leerlingen op tijd op school te krijgen.”

De vragen worden woensdag beantwoord tijdens de Politieke Woensdag.