Stadspartij: “De uitleg dat de Martinitoren pas na de zomer weer verlicht wordt is onnavolgbaar”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Martinitoren en de Der Aa-toren gaan weer verlicht worden. Afgelopen week maakte wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) bekend dat de iconische torens na de zomer tijdens de donkere uren weer aangelicht zullen worden. Stadspartij 100% voor Groningen is blij, maar noemt het proces ook onnavolgbaar.

“Ik reed vanavond de stad in en dan zie je allerlei gebouwen uitgelicht worden, maar je ziet niet onze Martinitoren en de Der Aa-toren”, vertelt raadslid Yaneth Menger. “En ik snap dat we twee jaar geleden de keuze hebben gemaakt om de verlichting uit te schakelen. De oorlog in Oekraïne leidde hier tot hele hoge energieprijzen. Iedereen werd opgeroepen om zuiniger met energie om te gaan, en als gemeente hebben we daar aan bijgedragen. Maar de energieprijzen zijn gezakt. Daarom hebben we afgelopen herfst een motie ingediend om de verlichting weer in te schakelen. Wat mij toen echt geraakt heeft is dat veel partijen dat toen niet gesteund hebben.”

“Dat we led gaan gebruiken is niet iets wereldschokkends”

De wethouder liet toen weten dat het moment er nog niet rijp voor was. Uit onderzoek was gebleken dat de verlichting bij de Martinitoren deels kapot was, en dat de verlichting ook niet energiezuinig is. Afgelopen week liet het Stadsbestuur, na onderzoek, weten dat een oplossing gevonden is in het aanbrengen van dynamische ledverlichting die de komende maanden getest gaat worden. Menger begrijpt het niet: “Als een lamp kapot is, dan kun je dat toch vervangen? En hoezo moet er de komende maanden getest en geëvalueerd worden? Dat we met ledverlichting gaan werken is niet iets wereldschokkends. Led bestaat al heel lang. Dat de verlichting pas na de zomerperiode gaat branden vind ik onnavolgbaar.”

“Mensen vinden het jammer dat ze d’ Olle Grieze niet kunnen zien”

Menger is hoorbaar geïrriteerd. “Het lukt wel om in een aantal dagen de Pissende IJsbeer bij het Groninger Museum uit te lichten, maar het lukt niet om onze trots in het licht te zetten. Ik snap dat niet. En het houdt mensen in de stad ook bezig. Het gebeurt vrij regelmatig dat ik met mensen spreek die dan tegen mij zeggen dat ze het zo jammer vinden dat ze d’ Olle Grieze tijdens de donkere uren niet kunnen zien.”

“Nog heel wat overbodige verlichting kan uitgeschakeld worden”

Het raadslid had ook gehoopt dat er de afgelopen twee jaar een andere beweging op gang was gekomen. “Het uitschakelen van de verlichting was indertijd een goede keuze. Maar daarna is er in de binnenstad geen enkele lamp meer uitgezet. Neem Forum Groningen. Indertijd was het de bedoeling dat de huiskamer van Groningen 24 uur per dag geopend zou zijn. Vanavond sluiten om 23.00 uur de deuren, terwijl de verlichting wel tot diep in de nacht brandt. Dat is toch zonde? En dat geldt ook voor ons Stadhuis. Als je vanavond over de Grote Markt loopt dan zie je op verschillende verdiepingen verlichting branden. Dat is toch gek? Dat maakt dit ook een hele scheve discussie. Als we energie willen bezuinigingen dan kunnen we heel wat stappen zetten door overbodige verlichting uit te schakelen. De verlichting in gebouwen die niet gebruikt worden kan uit. Maar mijn fractie vindt het belangrijk om iconische herkenningspunten wel uit te gaan lichten.”