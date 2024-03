Stadskudde verwelkomt tweehonderd lammetjes: “Dit is de mooiste tijd van het jaar”

De Stadskudde die in de zomermaanden in de stad verblijft heeft de afgelopen weken rond de tweehonderd lammetjes op de wereld gezet. Schaapsherder Joshua Bos spreekt van een mooie maar intensieve tijd.

Hoi Joshua! Hoe gaat het met de Stadskudde?

“Het gaat heel goed. Sinds een paar dagen zijn ze weer buiten. In de wintermaanden zaten ze lekker warm in de schaapskooi Bargerveen bij Schoonebeek. Afgelopen week hebben we de kudde naar een gebied in de buurt gebracht. En dat is best wel spannend, want de lammetjes zijn ook meegegaan. Zo kunnen ze als het ware een beetje oefenen voor het echte werk straks in Groningen. Maar de lammetjes weten nog helemaal niets. Jij weet dat je niet in een sloot moet springen, maar dat weet zo’n lammetje niet. Dus we hebben het gebied goed afgerasterd. Maar toch blijft het belangrijk om een oogje in het zeil te houden.”

Afgelopen herfst is de Stadskudde opgehaald. Hoe is het in de afgelopen maanden gegaan?

“Ze verblijven dan in onze schaapskooi. Dat is ook de plek waar gelammerd wordt. Die periode begint eind januari, begin februari en loopt door tot deze periode. Inmiddels hebben de meeste schapen lammetjes gekregen, maar er moeten nog een aantal bevallen. Deze schapen verblijven nog in de schaapskooi waar ze dat in alle rust kunnen doen.”

Dat betekent voor jou als schaapsherder waarschijnlijk ontzettend veel werk …

“Dat valt mee. De meeste schapen zijn heel zelfredzaam. Ze zijn prima in staat om de lammetjes zelf ter wereld te zetten. Maar het is wel zo dat je een oogje in het zeil houdt. Je maakt lange dagen en vaak ga je er ’s nachts ook even uit om te kijken of alles goed gaat. Ik moet wel zeggen dat ik het niet alleen doe. Er zijn meer collega’s die mij hierbij helpen.”

De lammetjes gingen afgelopen week voor het eerst naar buiten. Foto: Stadskudde Groningen

Terwijl ik met jou praat laten de dieren zich duidelijk horen. Is dit nu ook de mooiste tijd van het jaar?

“Behalve schapen hebben we ook koeien. En ik was net bezig om de dames te voeren. De helft heeft eten gehad, de andere helft moet even wachten omdat ik met jou sta te praten. Daar snappen die koeien natuurlijk helemaal niks van. Die denken, waarom krijg ik nu niks, haha. Maar ik ben het wel met je eens dat dit een hele mooie tijd is. Het is hard werken, maar al het nieuwe leven dat zich laat zien, maakt vrolijk en blij. Ook de lammetjes met hun onbevangen gedrag, dat is fantastisch.”

Hoeveel lammetjes heeft de Stadskudde ongeveer ter wereld gekregen?

“Wij hebben hier meerdere kuddes. Maar de Stadskudde, zoals Groningen die kent, bestaat uit ongeveer 370 schapen. Dit jaar zijn er tweehonderd lammetjes geboren. Dat is een heel mooi aantal. Waarbij ik ook moet zeggen dat we gelukkig nog niet te maken hebben gekregen met blauwtong. Dat moet ik afkloppen, maar dat is wel fijn. Dit virus heeft afgelopen jaar flink om zich heen geslagen, waardoor veel schapen zijn overleden.”

Betekent dit ook dat de Stadskudde het komende jaar uit meer schapen bestaat, of is het zo dat er ook schapen met pensioen gaan?

“De omvang blijft ongeveer gelijk. De kudde die we naar Groningen sturen moet in topvorm zijn. Er zijn dit jaar bijvoorbeeld schapen die geen lammetjes meer kunnen krijgen. Maar ze hebben nog voldoende krachten om te grazen. Die krijgen hier een mooi plekje. Dus uiteindelijk blijft de kudde even groot. Waarbij de ervaren schapen vergezeld zullen worden door de lammetjes.”

Heb je al enig idee wanneer de Stadskudde weer naar Groningen komt?

“Een precieze datum heb ik nog niet. Komende week is er overleg met de gemeente. Maar de verwachting is dat de kudde op korte termijn al getransporteerd gaat worden naar de stad, om daar vervolgens het gras weer kort te houden.”

Dit weekend hebben de meeste mensen een lang weekend vrij. Is er ook de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de schaapskooi?

“Jazeker. Wij hebben in de schaapskooi en in de rundveestee voor het publiek een balkon. Vanaf dit balkon heb je een mooi uitzicht in de schuren en op de dieren. Wij zijn te vinden aan de Ambachtsweg 4 in Weiteveen. Naast de schaapskooi is een restaurant te vinden waar je een hapje en drankje kunt krijgen. Maar eigenlijk zou volgend weekend nog leuker zijn, want dan hebben we lammetjesdag. Dan is er ook de mogelijkheid om lammetjes te aaien en te knuffelen. Dus dit Paasweekend zijn mensen absoluut welkom. Zoek je net iets meer, dan kun je beter volgend weekend langs komen. En beide weekenden langs komen mag natuurlijk ook.”