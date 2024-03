Speeltuin MFC De Wijert wordt gerenoveerd: “Belangrijk om te blijven vernieuwen”

De speeltuin bij MFC De Wijert aan de P.C. Hooftlaan wordt de komende jaren gerenoveerd. Deze week staan er twee brainstormavonden gepland waarbij nagedacht kan worden over de toekomst van de speeltuin.

Momenteel is de speeltuin, en het gebied er om heen, nog volop in gebruik door kinderen, leerlingen en bewoners. “Het is echter toe aan een renovatie”, laat de Speeltuincentrale weten. “Het is belangrijk om te vernieuwen, te prikkelen en met de wensen van het spelende kind mee te gaan.” De nieuwe speeltuin zal er echter niet van vandaag op morgen staan. Het gaat om een meerjarentraject waarbij nu de eerste stap wordt gezet door een brainstormavond te organiseren. “We willen gaan inventariseren wat de wensen zijn van de mensen die het meest met de speeltuin te maken hebben. Dat zijn de buurtbewoners. We willen heel graag dat de nieuwe speeltuin bij iedereen in de smaak zal vallen.”

De brainstormavond vindt zowel maandagavond 18 maart als donderdagavond 21 maart om 19.00 uur plaats in MFC De Wijert aan de P.C. Hooftlaan 1.