Speciale krant Operatie Ring Zuid moet bijdragen om verkeerschaos te voorkomen

Groningen Bereikbaar heeft donderdag een krant gepresenteerd met informatie over de Operatie Ring Zuid. De krant heeft een oplage van 600.000 exemplaren en wordt verspreid in heel Noord-Nederland. Het eerste exemplaar van de krant werd overhandigd aan wethouder Philip Broeksma en Willem de Kok, directeur van Martiniplaza.

Om een verkeersinfarct te voorkomen tijdens deze werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg moeten er 20% minder auto’s de weg op, wat neer komt op 80.000 auto’s per dag. De komende week bezoekt Groningen Bereikbaar bedrijven om te ondersteunen bij de aanstaande overlast. René Schripsema, directeur van Groningen Bereikbaar, vindt dat iedereen zijn steentje moet bijdragen: ‘80.000 auto’s zijn heel veel maar als je per organisatie gaat kijken naar een paar honderd auto’s in de optelsom, dan weet ik dat het gaat lukken.’

Naast de krant en de website informeert Groningen Bereikbaar op andere manieren. Eén van die manieren is het inlichten van bezoekers van Martiniplaza. Martiniplaza weet wie hun bezoekers zijn en heeft contactgegevens. Schripsema vertelt dat je mensen heel specifiek op de hoogte kunt brengen. ‘Als je naar een voorstelling in Martiniplaza komt dat je rekening houdt met de adviezen die er zijn.’

Gronings rooster

Ook wordt er gewerkt met het zogenaamde ‘Gronings Rooster’. Schripsema: ‘Er wordt samengewerkt met onderwijsinstellingen over het tijdstip waarop de lessen beginnen.’ Op die manier hoeven studenten niet tegelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Advies

Het Julianaplein en grote stukken van Ring Zuid zijn vanaf vrijdag 22 maart niet bereikbaar. Broeksma adviseert om de auto thuis te laten: “Kom op de fiets, gebruik het openbaar vervoer of werk vanuit huis als dat kan.”

De start van Operatie Ring Zuid is vanaf vrijdag 22 maart om 22.00 uur tot maandag 2 september 2024.