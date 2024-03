Softwareontwikkelaar uit Stad in de race om ‘Oscar van het Nederlandse bedrijfsleven’

Foto via Klippa

Softwareontwikkelaar Klippa is officieel genomineerd een Koning Willem I prijs. Het bedrijf uit Stad maakt kans op de prijs, die in Nederland bekend staat als de ‘Oscar van het bedrijfsleven’ in de categorie voor het Midden en Kleinbedrijf (MKB).

De Koning Willem I prijzen (één voor grote bedrijven, één voor MKB-bedrijven en één voor duurzame bedrijven) worden elke twee jaar uitgereikt. De Koning Willem I Stichting kent de prijzen toe op de criteria ‘durf, daadkracht, doorzettingsvermogen, duurzaamheid en innovatie’.

De verkiezing kent meerdere rondes en Klippa gaat daarom eerst de strijd aan met elf andere genomineerde bedrijven uit het hele land. Daarna moeten de bedrijven zichzelf, via pitches, presenteren aan een vakjury. In april worden de finalisten bekendgemaakt en in mei worden de Koning Willem I Prijzen uitgereikt door koningin Máxima.

Klippa legt zich toe op software die bedrijfsadministratie digitaliseert en automatiseert. Klippa-baas Yeelen Knegtering is blij met de nominatie: “Het is te danken aan het harde werk van iedereen hier bij Klippa dat we zijn overwogen voor deze speciale prijs. Het zal niet gemakkelijk zijn, aangezien onze concurrenten allemaal succesvolle bedrijven zijn die een positieve impact hebben. Maar dit is voor ons niet nieuw, aangezien competitie nooit gemakkelijk is geweest.”