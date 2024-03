Sloop huizen in Selwerd uitgesteld door aanwezigheid vleermuizen

foto: Geertr / Flickr.com - creative commons license

Woningbouwvereniging Nijestee gaat de sloopplannen voor woningen in een deel van de Hazelaarstraat, de Elzenlaan en de Mispellaan in Selwerd wijzigen. Dit vanwege de aanwezigheid van vleermuizen.

In de portiekflats aan de Hazelaarstraat en in de eengezinswoningen is een zeldzame vleermuizensoort aangetroffen. Die heeft tijd nodig om een andere verblijfplaats te vinden. De sloop van die woningen wordt uitgesteld tot medio 2026 om er de tijd voor te nemen.

De sloop van woningen aan de Elzenlaan en een ander deel van de Hazelaarstraat gebeurt daarom eerder; in oktober, omdat er behoefte is aan sociale huurwoningen. Die komen na de sloop van de oude woningen.

De tijdelijke bewoners van de huizen in de drie straten in Selwerd zijn inmiddels door Carex, een organisatie die leegstaande panden beheerd, schriftelijk op de hoogte gesteld.