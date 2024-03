Nieuwe slagerij geopend aan de Rademarkt

Vlakbij het politiebureau is donderdagochtend een nieuwe slagerij geopend, Vleeshouwerij Rademarkt. Niet zo bijzonder, zul je denken, maar de slagerij wordt gerund door de 20-jarige Iris Hoekstra.

Iris is de vijfde generatie uit een slagersfamilie uit Friesland en treedt in de voetsporen van haar vader. De winkel is nogal klein, dus moet zich een beetje aanpassen op gebied van aanbod. Daarom verkoopt ze alleen maar rundvlees, afkomstig van de slachterij van haar vader. Behalve het slachten doet ze alles zelf.

Vleeshouwerij Rademarkt is op donderdag en vrijdag geopend van 10.00 uur tot 17.30 uur, en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.