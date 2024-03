Senioren stappen op ijzeren ros en sparen kinderfiets bij elkaar voor arm gezin: “Met een fiets kun je meedoen”

Doortrappen Groningen overhandigt de fiets aan Leergeld Groningen. Foto: ingezonden

Meer dan zestig senioren hebben zich de afgelopen periode ingezet om een kinderfiets bij elkaar te sparen. De fiets gaat geschonken worden aan een kind dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen.

Het gaat om een actie van Verkeerswijzer Groningen waarbij er samengewerkt werd met Doortrappen Groningen, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Mensen in de leeftijd van 60 jaar en ouder werden uitgedaagd om een fietstochtje te maken in hun omgeving, en deze rit aan te melden bij Doortrappen Groningen. De opdracht was om onderweg een leuke foto te maken. Om de fiets aan te kunnen schaffen waren vijftig foto’s nodig. Dit is ruimschoots behaald, want uiteindelijk ontving men 64 foto’s. De kinderfiets en een fietshelm worden gedoneerd aan Leergeld Groningen, die er voor gaat zorgen dat de fiets terecht komt in een gezin waar vanwege de financiële situatie een kind geen fiets heeft.

“Het is belangrijk dat mensen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen”, vertelt Jolanda Langeland van Doortrappen Groningen. “Op die manier blijf je fit en zelfstandig. Maar jong geleerd is ook oud gedaan. Daarom vinden wij het belangrijk dat ook alle kinderen in Groningen een eigen fiets hebben.” De fiets gaat dus naar Leergeld Groningen en daar zijn ze erg blij met de gift, zo laat Ivan weten: “Met een fiets is het mogelijk om mee te doen aan sport en andere vrijetijdsbestedingen die verder weg liggen. Leergeld Groningen kan bijvoorbeeld zorgen voor het lidmaatschap van een basketbalclub, maar zo’n lidmaatschap heeft in de meeste gevallen geen zin, als het kind geen fiets heeft. En ons motto is: nu meedoen, is later meetellen. Daarom zijn we erg blij met deze fiets.”