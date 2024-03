Foto: 112groningen.nl

Een scooterrijder en een voetganger zijn donderdagavond met een harde klap met elkaar in botsing gekomen aan de Van Ketwich Verschuurlaan. Dit gebeurde rond 21:30. Beide personen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling.

De voetganger is bij het oversteken door de scooterrijder geschept. Beiden hebben zwaar letsel opgelopen. Er is ook een traumahelikopter ingeschakeld die in een nabij gelegen weiland is geland.