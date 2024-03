Schrijfster Anjet Daanje wint De Inktaap 2024

Foto Henk Veenstra

Schrijfster Anjet Daanje uit de stad heeft dinsdag De Inktaap 2024 gewonnen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door jongeren uit de bovenbouw in het voortgezet onderwijs.

Ze krijgt de prijs voor haar roman Het lied van ooievaar en dromedaris. Voor De Inktaap lezen jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 19 jaar de winnende titels van de Boekenbon Literatuurprijs, de BNG Bank Literatuurprijs en de Libris Literatuur Prijs. Daaruit kiezen de tieners hun winnaar. Meer dan de helft van de stemmen ging naar het boek van Daanje. Andere genomineerden waren De Mitsukoshi Troostbaby Company van Auke Hulst en De Menseneter van Tom Hofland.

Het lied van ooievaar en dromedaris

Het is niet de eerste prijs voor het boek van Daanje. Vorig jaar won ze de Libris Literatuur Prijs, de Boekenbon Literatuurprijs en de Constantijn Huygens-prijs. Het lied van ooievaar en dromedaris is losjes gebaseerd op het leven van de Engelse schrijfster Emily Brontë. Het boek gaat over Eliza May Drayden, schrijfster van een geruchtmakende roman in het Yorkshire van de negentiende eeuw. Tijdens haar leven werd haar boek verguisd, maar in de decennia daarna groeide het meer en meer uit tot een meesterwerk.

Eerdere winnaars van De Inktaap zijn Carmen Michels, Merijn de Boer, Murat Isik en Connie Palmen.