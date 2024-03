Russische hackers achter cyberaanval op website provincie Groningen

Foto Andor Heij

De cyberaanval die maandag de website van de provincie Groningen plat legde is opgeëist door de pro-Russische hackgroep NoName. Dat meldt het dagblad Trouw na onderzoek van Investico.

Ook de sites van de provincies Noord Brabant, Noord Holland en Overijssel werden lam gelegd. Dit vanwege de Nederlandse steun aan Oekraïne.

‘Terwijl Nederland vliegtuigen overdraagt aan Oekraïne, sturen wij onze ddos-groeten”, schreef de hackersgroep op Telegram.

De hackersgroep werd opgericht om de “Oekraïense propaganda” te ontregelen. Maar inmiddels zijn er zogeheten ddos aanvallen in diverse landen die lid zijn van de NAVO.

Er was ook een aanval op de website van de gemeente Groningen. Het is niet duidelijk of de Russische hackers daar ook achter zaten.