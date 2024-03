Ruim twee ton extra voor skatepark beweegterrein Mikkelhorst

De gemeente stelt een aanvullend krediet van 210 duizend euro beschikbaar voor het skatepark beweegterrein Mikkelhorst in Haren. Hiermee komt het totale krediet uit op 425 duizend euro.

De skatebaan is in 2019 verwijderd om veiligheidsredenen. Eind 2022 was er een nieuw plan voor een beweegterrein op die locatie. De geschatte kosten waren toen 220 duizend euro. De nadere uitwerking van het plan zorgde voor diverse aanpassingen en hogere kosten, onder meer door nadere onderzoeken en een prijsstijging van materialen. Daarom is nu een aanvullend krediet nodig.

Het beweegpark krijgt naast een skatebaan ook calisthenics beweegtoestellen. Ook komen er 20 nieuwe bomen en een voorziening voor fietsparkeren. Bovendien worden de lichtmasten verplaatst, in verband met de nabijheid van een ooievaarsnest en een kolonie vleermuizen.