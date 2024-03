RUG organiseert grote conferentie over lichtvervuiling

In het Familiehotel in Paterswolde vindt van 14 t/m 16 maart een Europese conferentie plaats over lichtvervuiling. Gastheer is het Astronomisch Instituut Kapteyn van de RUG.

De organisatie verwacht ruim honderd deelnemers. Daaronder sterrenkundigen, biologen, beheerders van Nationale Parken, vertegenwoordigers van overheden, organisaties voor donkerte toerisme en vertegenwoordigers van de armaturen industrie. Zij willen samen een vuist maken tegen de toenemende lichtvervuiling.

“Op veel plekken is de Melkweg niet meer zichtbaar,” zegt sterrenkundige en hoofd organisatie Prof. Reynier Peletier van de RUG. “Meer duisternis is beter voor natuur en mens.”

De Groningse sterrenkundigen hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot experts over ‘donkerte’ Ze zijn onder meer betrokken bij het project Darker Sky, waarbij wordt gewerkt aan minder lichtvervuiling in Europese havens. Voor de deelnemers zijn er excursies, onder meer naar de haven van Lauwersoog.