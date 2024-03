Recordaantal bezoekers op Noordelijke Banenbeurs

Foto: Noordelijke Banenbeurs

De achtste editie van de Noordelijke Banenbeurs in Martiniplaza heeft een recordaantal bezoekers getrokken. Op de beurs presenteerden zo’n honderd bedrijven uit de noordelijke provincies zich.

De beurs vond vrijdag en zaterdag plaats. “Het verplaatsen van dit evenement van juni naar maart is een hele slimme zet geweest”, vertelt Dirk Drent van de organisatie. “Het aantal bezoekers is in vergelijking met de vorige editie met zo’n zeventig procent gestegen. We hebben ongeveer 7.000 bezoekers mogen ontvangen.” Op de beurs konden deze mensen een breed scala aan carrièremogelijkheden ontdekken. “Wat we teruggekoppeld hebben gekregen is dat er verschillende vacatures zijn ingevuld en dat er ook diverse vervolgafspraken zijn ingepland.”

Niet alleen bedrijven presenteerden zich. Op de beurs was er ook aandacht voor loopbaanbegeleiding, omscholing, persoonlijke ontwikkeling en coaching. Daarnaast werden er workshops en lezingen aangeboden. “Dat er zoveel mensen en zoveel bedrijven op de beurs af zijn gekomen is het bewijs dat een dergelijk evenement van belang is. Opnieuw is bewezen dat de Noordelijke Banenbeurs een dynamisch platform is waar werkgevers en talent samenkomen, en waar nieuwe kansen worden gecreëerd.”

Verslaggever Jaron Bergsma maakte een reportage over het onderwerp: