Ramadan weer begonnen: Stil staan bij jezelf en je geloof

De ramadan is weer begonnen. Dat betekent dat moslims gedurende de dag niet eten of drinken.

Dat is niet het enige. Het wordt ook wel de maand der bezinning genoemd. Dat houdt in dat je stil staat bij jezelf en je geloof.

Na zonsondergang mag er weer gegeten worden: De iftar. Dat gebeurt thuis of in de moskee. Omdat de Al-Rachma-Moskee op een tijdelijke locatie in Vinkhuizen zit, is het voor hun deze ramadan niet mogelijk om hier iftar te houden. Wel verbreken ze samen het vasten met een dadel en een slok water en doen ze samen het avondgebed.

De Al-Rachma-moskee bestaat pas vijf jaar en heeft veel nieuwe leden. De ramadan wordt voor de moskee dan ook als een manier gezien voor mensen om elkaar te leren kennen. “Voor ons is het belangrijk om de banden tussen de mensen te verbeteren en de ramadan speelt een hele grote rol daarin,” legt Saleh, de woordvoerder van de moskee, uit.