Raadsfracties willen rem op ombouw studentenkamers naar studio’s: ‘Ook corporaties maken zich hier ook op grote schaal schuldig aan’

Foto: Jaron Bergsma

Studentenverenigingen in Groningen maken zich zorgen over de hoeveelheid studentenkamers die, ondanks eerdere maatregelen van de gemeente, wordt omgebouwd tot studio’s.

Dat stellen vier gemeenteraadsfracties, na gesprekken met studentenverenigingen in Stad. Niet alleen particuliere verhuurders, maar ook woningbouwcorporaties maken zich (volgens de studentenverenigingen) op grote schaal ‘schuldig’ aan deze praktijk.

Het gemeentebestuur moet daarom, ondanks een gebrek aan handvaten vanuit de nieuwe Omgevingswet, iets doen aan deze praktijken. Via de omgevingswet zouden particuliere kamerverhuurders die kamers verbouwen tot studio’s kunnen worden gestopt, stellen de raadsfracties van Student & Stad, D66, PvdA en VVD in schriftelijke vragen aan het college.

Aan de ombouw door woningcorporaties met studentenkamers (volgens de organisaties met name Lefier) kan het college mogelijk wel iets doen. Dat zou kunnen door in de jaarlijkse prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporaties op te nemen dat ombouw van kamer tot studio niet meer mag. De vier partijen willen daarnaast inzicht in de hoeveelheid studentenkamers die corporaties jaarlijks ombouwen tot studio’s.