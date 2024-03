Raadsfracties vragen om ‘actief beleid’ tegen aanwakkerend antisemitisme in Groningen

Sinds vorig jaar oktober is het aantal incidenten van antisemitisme in Groningen dermate sterk gestegen, zo stellen vier raadsfracties in de Groninger gemeenteraad, dat actie vanuit het college en het onderwijs nodig is.

De raadsfracties van D66, het CDA, de Stadspartij 100% voor Groningen en de ChristenUnie willen dat de gemeente met onderwijsinstellingen en joodse (religieuze) instellingen op zoek gaat naar manieren om vooroordelen, discriminatie en antisemitisme tegen te gaan.

De partijen vinden dat, sinds de aanval van 7 oktober door Hamas en de daarop volgende oorlog Gaza, het aantal incidenten waar sprake was van antisemitisme en discriminatie in Groningen aanzienlijk is toegenomen. Zo werd in november voorzorg besloten om de stille tocht ter herdenking van de Kristallnacht te schrappen en lieten joodse studenten eind februari weten zich onveilig te voelen.

“Discriminatie vormt een voedingsbodem voor ontvreemding en polarisatie, waardoor mensen van elkaar verwijderd worden”, schrijven de vier fracties in schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur. “Discriminatie mag geen ruimte krijgen of getolereerd te worden in onze samenleving. Dat meerdere incidenten omtrent antisemitisme en discriminatie in de gemeente Groningen hebben plaatsgevonden vinden wij erg zorgwekkend.”