Punt voor HFC’15 tegen Aduard 2000

HFC'15 pakte een punt tegen Aduard 2000 (Foto Martijn Minnema)

Een beperkt programma in het amateurvoetbal vanwege een inhaalweekend, met vanmiddag slechts één wedstrijd in de gemeente Groningen. In de derde klasse C trof laagvlieger HFC’15 nummer vijf Aduard 2000. Het eindigde daar in 1-1.

Er viel in Hoogkerk vanmiddag erg lang weinig te genieten. HFC’15-Aduard 2000 was een vrij slechte wedstrijd waarbij de kansen 80 minuten lang op de vingers van een onhandige houthakker te tellen waren. Pas in de slotfase werd het leuk met kansen en doelpunten. Daarvoor was het op het winderige veld bar en boos. Hotseknotsbegoniaflipperkastvoetbal met veel lange halen zelden thuis voetbal.

De openingsfase was voor Aduard, daarna kwam HFC’15 beter in de wedstrijd. Beide ploegen bleven volharden in lange halen, ondanks de harde wind, waardoor er maar weinig ballen op hun bestemming aankwamen. Werd er niet voor de lange bal gekozen dan leidde dat ook zelden tot succes, het was rommelig en balverlies troef. Rond het half uur kreeg HFC’15 twee aardige kansen, maar dat leverde geen doelpunt op.

Ook na rust was het meer spannend dan fraai. Pas in de slotfase van het verder redelijk gelijkopgaande duel kwamen er kansen. in de 80′ minuut had Rick van Lent teveel tijd nodig oog in oog met de Aduard keeper en kon hem met een sliding de kans ontnomen worden. De daaropvolgende corner ging strak en hard vlak voor het doel langs maar werd door niemand geraakt.

In de 85′ minuut kwam HFC’15 keeper Jonathan Hensens ver uit zijn doel, leverde de bal in bij een medespeler maar die was hem direct weer kwijt. Daarop volgde het hoogtepunt van de wedstrijd, Yvar van Oosten schoot van een meter of 30 de bal in het lege HFC’15 doel, 0-1 en grote blijdschap bij Aduard 2000. Die was van korte duur, want vanuit de aftrap kreeg Harmen Smit de kans op de gelijkmaker, hij rondde koeltjes af en schoof de bal in de verre hoek binnen, 1-1.

Kort daarna kreeg Chekina Nzoko zijn tweede gele kaart en moest HFC’15 met tien man verder. Aduard 2000 zette nog eens aan, HFC’15 werd terug gedrongen en via Rick Kazemier was Aduard nog dichtbij de 1-2. Hij schoot in riante positie in blessuretijd de bal echter net voorlangs. Daarmee kreeg het duel geen winnaar, over 90 minuten genomen was een gelijkspel ook wel terecht. HFC’15 stijgt naar plek 10, met twee punten en een wedstrijd meer dan Onstwedder Boys en twee punten achter Zuidhorn (wat ook een wedstrijd minder speelde dan HFC) wat op de veilige negende plek staat.

In de zondag vijfde klasse won koploper Groen Geel met 0-5 bij Farmsum en daardoor is het gat met nummer twee Bellingwolde nu vijf punten.