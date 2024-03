Politiek schrikt van situatie Vapiano: “Financiële consequenties zijn buitengewoon pijnlijk”

Foto: Google Maps - Streetview

De fracties van CDA, VVD, D66 en Stadspartij 100% voor Groningen zijn geschrokken van de situatie rond restaurantketen Vapiano. De partijen vragen het College om opheldering.

Afgelopen week werd bekend dat het restaurant aan de Poelestraat/Nieuwe Markt definitief dicht is omdat het niet rendabel zou zijn. Voor stadsblog Sikkom was het nieuws aanleiding om op onderzoek uit te gaan. Uit een reconstructie blijkt dat Groningen in de zomer van 2015 Vapiano zou graag wilde hebben dat er een gebouw op maat werd gebouwd. In de eerste jaren hoefde er amper huur te worden betaald. Na het uitbreken van de coronacrisis, in 2020, kreeg men vijftig procent korting op de huurprijs. Nu die situatie is afgelopen, en de korting terug betaald moet worden, vertrekt Vapiano.

Jalt de Haan (CDA): “We zijn geschrokken”

Jalt de Haan van het CDA: “Uit de reconstructie blijkt dat de gemeente restaurant Hasret en café ’t Vaatje uit de gemeentelijke panden hebben gekocht. Deze panden zijn vervolgens gesloopt en herbouwd volledig naar wens van Vapiano. Dit heeft de gemeente veel geld gekost. En dat bedrag is de afgelopen jaren, vanwege de korting die men kreeg, alleen maar opgelopen. Mijn fractie, maar ook de collega’s van VVD, D66 en Stadspartij zijn geschrokken van de berichtgeving. Vooral de financiële consequenties en hoe hiermee wordt omgegaan met het geld van de belastingbetaler zijn buitengewoon pijnlijk.”

Vragen

De partijen willen van het College weten waarom de gemeente er voor gekozen heeft om dit pand te gaan ontwikkelen voor deze commerciële partij en tegen een lage prijs te verhuren. Ook wil men weten wat er nu met het gebouw gaat gebeuren, en of er in de gemeente nog meer vergelijkbare constructies te vinden zijn, met dezelfde consequenties.