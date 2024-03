Politieauto betrokken bij botsing op Van Doeverenplein

Foto: 112 Groningen

Op het Wouter van Doeverenplein heeft woensdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen twee personenauto’s, waarvan één van de politie.

Hoe de twee voertuigen met elkaar in botsing konden komen is onduidelijk. Op camerabeelden vanuit een bouwplaats is te zien dat de personenauto op een kruising afsloeg. De betrokken politieauto kwam van achter de personenauto oprijden met sirenes en zwaailichten en konden de personenauto niet meer ontwijken.

Volgens omstanders raakte één betrokkene lichtgewond dor het ongeluk. De schade aan beide voertuigen was aanzienlijk. Aanwezigen laten weten dat de politieauto met haast onderweg was naar een reanimatie.