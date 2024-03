Politie doet inval in woning in Siriusstraat, niemand aangehouden (update)

Foto Tom Veenstra

De politie heeft maandag aan het begin van de middag een inval gedaan in een woning aan de Siriusstraat in Paddepoel. De politie dacht dat er een vuurwapengevaarlijk persoon in de woning zat, maar die was er niet.

Er was daarom een ambulance en veel politie aanwezig waaronder agenten in zware vesten met schilden. Ook werd een deel van de straat afgesloten. De politie wilde met een stormram de deur forceren, maar die bleek gewoon open te zijn.

Na een huiszoeking is de politie weer vertrokken. De politie wilde niet meer kwijt dan dat er niemand was aangehouden en dat het om “een actie ging in verband met een lopende zaak”.