Politie zoekt getuigen van schietincident Gedempte Kattendiep

Foto: 112groningen.nl

De politie vraagt getuigen om informatie rond een schietincident op het Gedempte Kattendiep, dinsdag rond 14:30 uur. Daarbij raakte een 23-jarige man uit Groningen gewond.

De politie kreeg rond 14:30 een melding van een conflict tussen twee personen in de omgeving van de Kleine Peperstraat en het Gedempte Kattendiep. Daarbij zou meerdere keren zijn geschoten. Agenten kwamen ter plaatse en zagen dat een boa inmiddels een verdachte had aangehouden. Deze 22-jarige man is overgedragen aan de politie. De agenten spraken op de plek van het incident ook met een 23-jarige man uit Groningen, die lichtgewond was geraakt.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Er is sporenonderzoek verricht en er wordt gekeken of er camerabeelden zijn. Bij het onderzoek op het Kattendiep is een vuurwapen gevonden. De politie gaat er vanuit dat er meerdere keren is geschoten.

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen die dinsdag rond 14:30 uur iets van het incident hebben gezien of gehoord Het kan gaan om beelden van een cameradeurbel, bewakingscamera of dashcam. Deze mensen kunnen bellen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.