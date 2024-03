Politie zoekt getuigen van inbraken in Kochstraat

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Aan de Kochstraat in de wijk Corpus den Hoorn hebben de afgelopen week zeker twee inbraken plaatsgevonden. De politie is op zoek naar getuigen.

De eerste inbraak vond vorige week woensdagavond plaats. Bij die inbraak werd de inbreker overlopen, waarop de persoon vluchtte. Zaterdag was het opnieuw raak. Deze inbraak vond plaats tussen 12.00 uur en 03.15 uur in de daaropvolgende nacht. Het is onbekend of het om dezelfde woning gaat, of dat het om verschillende woningen gaat. De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben. “Heeft u een persoon gezien die zich verdacht gedroeg, of verdachte voertuigen die zich in de wijk ophielden, dan komen we graag met je in contact”, laat de politie weten. “Dat geldt ook wanneer er camerabeelden zijn die wellicht nuttig kunnen zijn voor het onderzoek.”

Mensen die informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.